Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zderzenie trzech aut na A2. Trasa na Warszawę znów przejezdna

Zderzenie trzech aut na A2 w pobliżu węzła Krzesiny
Utrudnienia na autostradzie A2 koło Poznania
Źródło: Google Maps
Na autostradzie A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód zderzyły się trzy samochody. Tuż po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy była zablokowana. O godzinie 13 przywrócono ruch na prawym pasie.

Do wypadku doszło w czwartek przed godziną 12 na 173. kilometrze autostrady A2. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

Zderzenie trzech aut na A2 w pobliżu węzła Krzesiny
Zderzenie trzech aut na A2 w pobliżu węzła Krzesiny
Źródło: Pomoc Drogowa IVNE Poznań

Jednego z kierowców przewieziono do szpitala

- Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że kierujący Fiatem  jadąc skrajnym prawym pasem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go Opla - wskazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uderzenie spowodowało, że Fiat zjechał na lewy pas i został uderzony przez nadjeżdżające volvo. - W wyniku tego zdarzenia z lekkimi obrażeniami i celem dalszej diagnostyki do szpitala został zabrany kierowca Opla - dodał podkom. Paterski.

Tuż po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. O godzinie 13 ponownie puszczono ruch prawym pasem.

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Pomoc Drogowa IVNE Poznań

Udostępnij:
Czytaj także:
8-latek topił się na basenie. Sprawę bada policja
8-latek topił się na basenie. Do sądu trafił akt oskarżenia
Trójmiasto
Rosja Kreml Plac Czerwony
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano, to rosnące zagrożenie dla Europy
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Pijany potrącił kobietę i dziecko. Usłyszał zarzuty
Trójmiasto
sol solniczka shutterstock_517613890_1
"Zacznijmy od bagietki". Naukowcy: zmiana receptury może zapobiec zawałom
Zdrowie
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
WARSZAWA
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
Nosorożce bawiły się w śniegu
METEO
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
BIZNES
Jeffrey Epstein - Noam Chomsky
Chomsky do Epsteina o "zbrodni gorszej niż morderstwo". Ujawniono maile
Świat
palce dlon shutterstock_1943916826
Dobre kłamstwo nie jest złe? Polskie badania rzucają nowe światło na moralność
Zdrowie
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
WARSZAWA
imageTitle
Specjalnie zamieszkali w hotelu, w którym wcześniej zmarł ich kolega
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Spór o posiedzenie RBN. "Prezydent i jego doradcy chcą bić polityczną pianę"
Polska
Mężczyzna został aresztowany (zdj. ilustracyjne)
Wjechał samochodem w małżonków, przygniótł ich do ściany. Jest akt oskarżenia
Kujawsko-Pomorskie
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
BIZNES
Karol Nawrocki
Kolejne niespełnione obietnice prezydenta. "Do tej pory nie wpłynęło żadne pismo"
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety znalazł mąż. Zatrzymano członka rodziny
Kraków
lekarz operacja szpital shutterstock_2602301711
Przełom w kardiologii. Nowa metoda ratuje pacjentów z uszkodzonymi zastawkami serca
Zdrowie
Sao Paulo, Brazylia
Każdego dnia giną tu cztery kobiety. "Umierają w domu"
Świat
imageTitle
Piotr Żyła i Dawid Kubacki w roli ekspertów Eurosportu
EUROSPORT
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w szkole. Ewakuowano uczniów i nauczycieli
Trójmiasto
imageTitle
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Transmisje na antenach Eurosportu i HBO Max
Najnowsze
Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Szef kancelarii Sejmu: Takie są standardy "dużego pałacu". Chcieliśmy pokazać absurd
Polska
Mgły, ślisko, gołoledź
Nie tylko gołoledź. IMGW wydał nowe alarmy
METEO
Tłumy pasażerów czekające na przyjazd pociągów we Wrocławiu
Oblodzenie paraliżuje kolej. Wielogodzinne opóźnienia, niektóre pociągi przymarzły do torów
Wrocław
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i wniosek o areszt
WARSZAWA
Keir Starmer
Akta Epsteina. Premier oficjalnie przeprasza
Świat
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
BIZNES
imageTitle
W kluczowym momencie sprawdził telefon. Chwilę później przegrał
EUROSPORT
Niebezpieczna gołoledź na drogach i opady mieszane w regionie słupskim - Zdjęcia 22
Nie widzimy jej, a ona na nas czyha
METEO
Transport darów krakowskiej Caritas dla Kijowa
Kardynał wysłał trzy transporty do Ukrainy. Zapłacił zbiórką z tacy
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica