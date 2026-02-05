Zderzenie trzech aut na A2. Trasa na Warszawę znów przejezdna

Utrudnienia na autostradzie A2 koło Poznania Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w czwartek przed godziną 12 na 173. kilometrze autostrady A2. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

Zderzenie trzech aut na A2 w pobliżu węzła Krzesiny Źródło: Pomoc Drogowa IVNE Poznań

Jednego z kierowców przewieziono do szpitala

- Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że kierujący Fiatem jadąc skrajnym prawym pasem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go Opla - wskazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uderzenie spowodowało, że Fiat zjechał na lewy pas i został uderzony przez nadjeżdżające volvo. - W wyniku tego zdarzenia z lekkimi obrażeniami i celem dalszej diagnostyki do szpitala został zabrany kierowca Opla - dodał podkom. Paterski.

Tuż po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. O godzinie 13 ponownie puszczono ruch prawym pasem.

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała/tok