Zderzenie trzech aut na A2. Trasa na Warszawę znów przejezdna

Do wypadku doszło w czwartek przed godziną 12 na 173. kilometrze autostrady A2. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.
Jednego z kierowców przewieziono do szpitala
- Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że kierujący Fiatem jadąc skrajnym prawym pasem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go Opla - wskazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Uderzenie spowodowało, że Fiat zjechał na lewy pas i został uderzony przez nadjeżdżające volvo. - W wyniku tego zdarzenia z lekkimi obrażeniami i celem dalszej diagnostyki do szpitala został zabrany kierowca Opla - dodał podkom. Paterski.
Tuż po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. O godzinie 13 ponownie puszczono ruch prawym pasem.
Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała/tok
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Pomoc Drogowa IVNE Poznań