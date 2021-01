Znaleźli szczątki kilkunastu osób, próbują rozwikłać tajemnicę ich śmierci. Zwrócili uwagę na plomby w zębach

Operator nabrał ziemię w łyżkę koparki i zaczęły wypadać kości. Znaleziono szczątki kilkunastu osób. Śledczy od miesiąca próbują ustalić, do kogo one należały. Pewnym tropem mogą być plomby w zębach.

O pomoc poprosił biegłą antropolog. Ta oceniła, że szczątki przeleżały w ziemi od 80 do 120 lat. - Miejsce, w którym znaleziono szczątki, zostało zabezpieczone, jest niedostępne dla osób postronnych. To obszar na terenie budowy, zajmuje około jednej dwudziestej całego placu. Ten fragment został wyłączony z eksploatacji, na pozostałym terenie prace mogą być kontynuowane - wyjaśniał prok. Jakubowski.

Misterna układanka

Po miesiącu od znalezienia tajemniczej mogiły śledczy dysponują już raportem z badań biegłej antropolog. - Najważniejszy wniosek jest taki, że nic nie wskazuje na to, by do zgonu doszło w wyniku działania osób trzecich. Nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych: ran postrzałowych czy złamań - mówi prok. Jakubowski.