Odkręcił skarbonkę i uciekł. Zrabował datki na hospicjum

Przyszedł wieczorem do hospicjum. Wykorzystał nieuwagę pracowników, by ukraść skarbonkę z pieniędzmi. Sprawą zajmuje się już policja w Żarach (woj. lubuskie).

Do zuchwałej kradzieży skarbonki z korytarza hospicjum im. Brata Alberta w Żarach doszło we wtorek, 14 stycznia o godzinie 19:15.

- Skarbonka stała na stoliku, była przytwierdzona do niego śrubą - mówi Stefan Łyskawa, dyrektor hospicjum.

Wszystko nagrały kamery

Kradzież nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak mężczyzna skrada się do skarbonki i próbuje ją odkręcić. Gdy dwukrotnie mu się to nie udaje, postanawia odsunąć stolik, by nie być widocznym z innych pomieszczeń.