Most Chrobrego w Poznaniu Źródło: Filip Czekała/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Most Bolesława Chrobrego to jedna z najbardziej obleganych przepraw w Poznaniu. Jest fragmentem I ramy komunikacyjnej, czyli samochodowej obwodnicy śródmieścia Poznania. Łączy on lewobrzeżną dzielnicę Chwaliszewo (ul. Estkowskiego) z Ostrowem Tumskim.