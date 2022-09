Zapłacą trzy razy więcej za ogrzewanie. Spółdzielnia: tak podrożał węgiel

Mieszkańcom budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi (woj. wielkopolskie) podwyższono trzykrotnie opłaty za ogrzewanie. Część z nich mówi, że nie zgadza się na takie rozwiązanie i nie chce płacić. Spółdzielnia odpowiada, że jeśli pieniędzy nie dostanie, to nie będzie mieć czym grzać.

Mieszkańcy nie kryją oburzenia. Jak część z nich mówi, na takie wydatki nie mają środków. - Płaciłam niecałe 800 złotych, a teraz płacę 1420 złotych. Na wszystkim nam dokładają. A to już masę ludzi nie płaci czynszu. Tu są emeryci, chorzy, mają niskie emerytury . Pani ma 1100 złotych emerytury, a ma do zapłaty 1300 złotych. Pytam się: z czego – mówi jedna z mieszkanek.

Tłumy na walnym zgromadzeniu

Poprosili o zwołanie w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. To miało się odbyć w poniedziałek, ale liczba osób, które przyszły na to spotkanie, była tak duża, że nie zmieściły się w sali. W efekcie do niego nie doszło.