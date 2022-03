Próbują zatrzymać budowę "zamku" w Stobnicy

czytaj dalej

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował w środę do rządu, by jak najszybciej uruchomił europejskie środki, które czekają na nasz kraj. - Zróbcie na miłość boską ten krok. Mówimy o setkach miliardów złotych, które powinny już od dłuższego czasu pracować w Polsce, na polskiej ziemi. To nie jest błąd, to jest coś dużo poważniejszego. I to wszystko odbywa się kosztem polskich rodzin - oświadczył Tusk.