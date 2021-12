Zamek w Rydzynie. Zakręcili ogrzewanie, bo nie stać ich na opłacenie rachunków za gaz

Zamek w Rydzynie należy do Skarbu Państwa, od którego dzierżawi go Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Obiekt utrzymuje się głównie z komercyjnej działalności, czyli wynajmu sal konferencyjnych i powierzchni na tzw. eventy oraz z części hotelowej. Gdy dyrektor Zbigniew Szukalski dostał najnowszy rachunek za gaz, zrobiło mu się - jak twierdzi - gorąco. Należność za październik przekroczyła 30 tysięcy złotych.

W gabinecie dyrektora jest 13 stopni

Jakie ceny w nowym roku?

Według szacunków PGNiG Obrót Detaliczny średni wzrost miesięcznego rachunku - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - wyniesie dla gospodarstwa korzystającego z gazu wyłącznie do przygotowania posiłków o 9,84 zł netto, czyli o 42 proc. W gospodarstwach korzystających z gazu także do podgrzewania wody nowa taryfa oznacza wzrost średnio o 66,66 zł netto, to jest o 56 proc. W przypadku ogrzewania gazem małych i średnich domów wzrost ma wynieść średnio 171,00 zł netto, czyli 58 proc.