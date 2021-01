"Panuje epidemia, ludzie tracą pracę, firmy – dochody, a my zaczynamy się martwić, co dalej"

Zwierzęta, które zakończyły pracę w służbach mundurowych, zwykle trafiają do swoich opiekunów, ale nie zawsze jest to możliwe. Stąd jeden z byłych policjantów wpadł na pomysł utworzenia dla nich domu spokojnej starości. I tak od kilku lat w Gierłatowie pod Wrześnią (woj. wielkopolskie) działa Zakątek Weteranów. Ośrodek jest prowadzony przez stowarzyszenie. Obecnie zapewnia schronienie siedmiu koniom i dziewięciu psom.

Do Wielkopolski trafiają psy i konie z całej Polski, bo - jak tłumaczy prezes stowarzyszenia - ośrodek w Gierłatowie to jedyne tego typu miejsce w kraju zajmujące się opieką nad zwierzętami ze służb mundurowych, które przecież niejednokrotnie ratowały ludzkie zdrowie i życie.

Zakątek Weteranów wesprzeć można m.in. dokonując wpłat na konto stowarzyszenia lub uczestnicząc w zbiórkach prowadzonych w sieci poprzez serwis crowdfundingowy. W tej chwili potrzebne są m.in. środki na zakup owsa dla koni. - Teraz, gdy na świecie panuje epidemia, a ludzie tracą pracę, firmy dochody, my zaczynamy martwić się o to, co dalej. Jest styczeń, na padokach nie ma soczystej trawy, zapasy marchwi i siana się kurczą. Brakuje nam owsa, który jest podstawowym pokarmem koni – można przeczytać w opisie zbiórki "Na owies dla Delfina i spółki z Zakątka Weteranów" w serwisie zbiorka.pl. Stowarzyszenie zachęca do zakupu kalendarzy, z których dochód trafia na działalność ośrodka. W serwisie crowdfundingowym trwa też zbiórka środków na rozbudowę ośrodka. W przyszłości umożliwi to przyjęcie w Gierłatowie większej liczby zwierząt niż do tej pory.