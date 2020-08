Koronawirus w przedszkolu, wśród zakażonych dzieci, rodzice i opiekunki

Nowe ognisko koronawirusa - tym razem w Żaganiu (województwo lubuskie). Po przebadaniu 119 osób u 19 wykryto zakażanie. To opiekunki, dzieci i ich rodzice. 175 osób czeka jeszcze na testy.

175 osób czeka na wyniki

- Pozostaje nam apelować do mieszkańców o zachowanie dystansu społecznego, zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Mamy poczucie, że województwo lubuskie przez wiele miesięcy nie było dotknięte epidemią. To ten moment, kiedy choroba zaczyna do nas docierać - mówi Agnieszka Zychla, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Żagania.