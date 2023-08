Zadzwonili do niej najpierw "policjant", potem "prokurator". Spanikowała i straciła oszczędności życia

Kobieta została oszukana przez przestępców podszywających się pod pracowników wymiaru sprawiedliwości. Przekonali ją, by przelała pieniądze na konto, gdzie miały być bezpieczne. Niestety mieszkanka powiatu międzyrzeckiego straciła 40 tysięcy złotych.

Spoofing czyli wyższy poziom manipulacji

Po chwili do kobiety zadzwonił także "prokurator", który miał potwierdzić tożsamość "policjanta". Przekonał kobietę, że przelewając pieniądze nie tylko ochroni swoje oszczędności, ale i pomoże złapać sprawców przestępstwa.

– Niestety, kobieta zrobiła to, co zasugerowali jej oszuści. Straciła przez to oszczędności. Przestępcy byli wyjątkowo przebiegli, ponieważ w swoich działaniach wykorzystali prawdopodobnie spoofing, metodę oszustwa, która polega na podszywaniu się pod inne urządzenia lub innego użytkownika – powiedział Maksimczyk.