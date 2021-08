Serce w śmigłowcu. W transporcie do przeszczepu pomogła policja

Policyjni lotnicy przetransportowali śmigłowcem serce do przeszczepu dla pacjenta ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji. Lotnicy potrzebowali na to zadanie 1,5 godziny. Śmigłowiec otrzymał pierwszeństwo w powietrzu.

W sobotę około południa koordynator pobrań narządów do transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zwrócił się do Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP o pomoc w transporcie serca dla jednego ze swoich pacjentów.

Burze nie przeszkodziły w locie

- Wcześniej transportowaliśmy je dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Każda taka pomyślnie zakończona akcja to dla nas ogromna satysfakcja. Cieszę się, że kolejna załoga miała możliwość realizować to wyjątkowe zadanie, że także w ten sposób możemy pomagać - dodał Sitek. Na przeszczep serca od chwili pobrania do chwili wszczepienia lekarze mają zaledwie cztery godziny. - Na transport jest naprawdę niewiele czasu. Każde opóźnienie może przekreślić szanse na przeszczep - podkreśla Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor .