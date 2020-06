Pierwsza godzina 7 złotych, kolejna jeszcze więcej. Najdroższa strefa parkowania w Polsce

Poznańscy kierowcy płaczą i płacą. Od 1 czerwca za pozostawienie auta w centrum miasta dwa razy więcej niż dotychczas. 7 zł za pierwszą godzinę, 7,40 zł za drugą, 7,90 zł za trzecią. A to nie koniec złych wieści dla nich - wkrótce będzie drożej także na Jeżycach, a cała strefa się rozszerzy.

Nowy cennik miał wejść w życie od 1 kwietnia, ale w związku z pandemią zaczął obowiązywać dopiero teraz. Boleśnie odczuwają to kierowcy.

Inny przekonuje, że takie ceny to będzie utrapienie dla przedsiębiorców: - Dla firm to będzie jakaś masakra, bo wykonawcy usług nie będą chcieli przyjeżdżać albo podniosą cenę za usługę. Ktoś musi za to zapłacić. A miasto najwyraźniej potrzebuje pieniędzy z podatków.