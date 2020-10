Podjechali na sygnale, on z bukietem czerwonych róż po drabinie wszedł na balkon i się oświadczył

On wszystko dokładnie obmyślił, ona o niczym nie miała pojęcia. Przynajmniej do chwili, gdy pod blokiem, w którym mieszkają stanął wóz strażacki, a po drabinie wszedł jej ukochany z bukietem czerwonych róż.

- Od dawna chciałem się oświadczyć mojej Paulinie, ale długo nie mogłem się zdecydować w jaki sposób to zrobić. W czwartek zrobiliśmy z kolegami burzę mózgów i tak powstał cały plan, w którym każdy miał jakąś rolę do odegrania - opowiada tvn24.pl Tomasz Doliwka.

- Wszystko miało wyglądać tak jak prawdziwa akcja, żeby Paulina niczego się nie spodziewała. Zawyła syrena, więc Tomek jak zwykle wybiegł z domu tak jak na każdą akcje. Dojechał do remizy, gdzie czekaliśmy już na niego. Tomek wsiadł do wozu i pojechaliśmy pod jego mieszkanie. Przed samym blokiem włączyliśmy sygnały. Dużo ludzi patrzyło, co się dzieje. Gdy zobaczyli strażaka z bukietem w dłoniach zrozumieli, że są to oświadczyny - opowiada Miłosz, jeden ze strażaków.