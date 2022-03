Wysogotowo koło Poznania. Pożar, jedna osoba czekała na strażaków na dachu

czytaj dalej

Do Polski dotarło już ponad milion migrantów z Ukrainy. W poniedziałek do Warszawy przyjechał Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. W rozmowie z reporterką TVN24 chwalił Polskę za "skuteczną i płynącą z głębi serca" pomoc. - Jest potrzeba międzynarodowej pomocy, by wesprzeć wysiłki Polski - mówił.