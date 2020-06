Porwał Gufiego ze schroniska, bo chciał mieć przyjaciela

- Zobaczyli, że psa nie ma i zastanawiali się, co się mogło z nim stać - wyjaśnia Agnieszka Nowicka, kierownik schroniska.

Gonił go po schronisku

W poniedziałek podczas przeglądania nagrań z kamer monitoringu zagadka została rozwikłana. - Widać na nich jak mężczyzna, najprawdopodobniej pijany, bo nogi mu się plątały, przeskakuje przez płot i chodzi po schronisku. Kamery nie obejmowały miejsca, w którym Gufi siedział, ale widać na nagraniach, jak po chwili pies biega po podwórzu, a ten pan go próbuje złapać. Potem zobaczyliśmy jak z psem pod pachą opuszcza teren schroniska - opisuje Nowicka.

Szybko go znaleziono

Po tym, jak pracownicy schroniska zobaczyli to nagranie, od razu poinformowali policję i opublikowali jeden kadr, na którym widać było nocnego gościa z czworonogiem.

- Odzew był błyskawiczny. Jedna z osób poinformowała nas, że widziała tego psa u sąsiada. Natychmiast pojechali tam policjanci i to się potwierdziło. Pan się przyznał, tłumaczył że nie chciał być sam, chciał mieć przyjaciela i wie, że źle zrobił. Potem przyszedł jeszcze do nas do schroniska i przeprosił - wyjaśnia Nowicka.