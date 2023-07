Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje jeden z kierowców

czytaj dalej

To jest już mem, to nie jest rząd, tylko to jest mem - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, komentując zdjęcie z obrad Rady Ministrów, na którym wicepremier Jarosław Kaczyński zajął miejsce obok premiera Mateusza Morawieckiego. - To jest śmieszne i myślę, że dla premiera Morawieckiego w gruncie rzeczy poniżające - dodał.