Wypadek podczas smażenia pączków. Poparzona kobieta trafiła do szpitala

Do poważnego wypadku przy smażeniu pączków doszło w tłusty czwartek w jednej z lokalnych piekarni w Turku (woj. wielkopolskie). Około 40-letnia kobieta została poparzona tłuszczem; trafiła do szpitala.

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku starszy kapitan Krzysztof Gruszczyński, do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 9.30. Zgłoszenie dotyczyło wypadku w piekarni, gdzie ok. 40-letnia kobieta poparzyła się tłuszczem.