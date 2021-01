"Do kabiny wpadła deska, która uderzyła w kierowcę". Mężczyzna trafił do szpitala

Stracił panowanie nad ciężarówką i jej naczepa uderzyła w samochód dostawczy. Oba auta wpadły do przydrożnych rowów. Ranny został kierowca ciężarówki. Uderzyła w niego deska, która wpadła do kabiny.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych przez kierowcę samochodu ciężarowego. Na łuku drogi mężczyzna ten stracił panowanie nad pojazdem. Naczepa zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w auto dostawcze. Oba samochody wpadły do przydrożnych rowów - mówi Agnieszka Zaworska, rzeczniczka jarocińskiej policji.

W zdarzeniu ucierpiał kierowca ciężarówki. - Mężczyzna odniósł obrażenia, więc został przetransportowany do szpitala. Można powiedzieć, że w całej tej sytuacji miał dużo szczęścia. W chwili wypadku do jego kabiny wpadła deska, która w niego uderzyła - podaje Zaworska.

Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Policjanci zachęcają do skorzystania z wyznaczonego objazdu. - Jadąc od Jarocina w miejscowości Tarce pojazdy kierowane są przez Łuszczanów w kierunku Żerkowa. Z kolei jadąc od miejscowości Gizałki, w Lubini Małej samochody kierowane są do Dobieszczyzny i dalej do Żerkowa – podaje rzeczniczka i apeluje do kierowców, by zachowali ostrożność.