22 z 34 radnych będzie mieć Koalicja Obywatelska w nowej radzie miasta Poznania. To pozwoli partii na samodzielne rzędzenie w mieście. Do rady miasta nie dostała sie m.in. radna Prawa i Sprawiedliwości, o której było głośno, gdy po jej interwencji rozdzielono w zoo kopulujące osły.

Niedzielne wybory do Rady Miasta Poznania wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 22 mandaty. Drugie miejsce zajęła Zjednoczona Prawica, uzyskując 6 mandatów. Po 3 radnych będą mieć komitety Trzeciej Drogi i Lewicy - podała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza.

Według danych opublikowanych przed godz. 12 kandydatów KO poparło 91 702 wyborców (49,09 proc.), co oznacza, że to ugrupowanie uzyskało 22 mandaty, czyli prawie 2/3 miejsc w radzie.

Porażka Konfederacji, straty PiS-u

KWW Zjednoczona Prawica otrzymał 33 688 głosów (18,04 proc.), co przełożyło się na sześć mandatów w radzie. Do rady dostali się wyłącznie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Piotrowi tuczyńskiemu z Konfederacji nie pomogła nawet "jedynka" na liście, wyprzedziła go radna Sara Szynkowska vel Sęk, prywatnie siostra byłego ministra do spraw Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych. Komitety Lewicy i Trzeciej Drogi zdobyły po trzy mandaty, zdobywając odpowiednio: Lewica - 22 487 (12,04 proc.), a Trzecia Droga 21 634 (11,58 proc.) głosów. Pozostałe komitety nie wprowadziły swoich reprezentantów do rady. KWW Społeczny Poznań poparło 11 252 (6,02 proc.) wyborców, a KW Konfederacja Propolska zdobył 6 026 (3,23 proc.) głosów.

Okręg nr 1: Mariusz Wiśniewski, Marta Mazurek, Łukasz Mikuła (KO), Ewa Jemielity (Zjednoczona Prawica), Dorota Bonk-Hammermeister (Nowa Lewica).

Okręg nr 2: Małgorzata Dudzic-Biskupska, Andrzej Prendtke, Paweł Matuszak (KO), Mateusz Rozmiarek (Zjednoczona Prawica), Halina Owsianna (Nowa Lewica). Okręg nr 3: Marek Sternalski, Wojciech Chudy, Andrzej Rataj, Monika Danelska (KO), Sara Szynkowska vel. Sęk (Zjednoczona Prawica), Przemysław Plewiński (Trzecia Droga).

Okręg nr 4: Grzegorz Jura, Katarzyna Pampuch, Tomasz Wierzbicki (KO), Przemysław Alexandrowicz (Zjednoczona Prawica), Tomasz Lewandowski (Nowa Lewica), Łukasz Kapustka (Trzecia Droga).

Okręg nr 5: Jacek Jaśkowiak, Tomasz Stachowiak, Bartłomiej Ignaszewski, Magdalena Antolczyk, Zuzanna Bartel (KO), Klaudia Strzelecka (Zjednoczona Prawica). Okręg nr 6: Grzegorz Ganowicz, Małgorzata Woźniak, Maria Lisiecka-Pawełczak, Marcin Ruta (KO), Zbigniew Czerwiński (Zjednoczona Prawica), Adam Szabelski (Trzecia Droga).

Tańce wyborcze nie pomogły

W 2018 roku wybory do poznańskiej rady miasta wygrała KO, zdobywając 21 mandatów w 34-osobowym gremium. Teraz zyskała jeden mandat.

PiS wprowadził wtedy do rady dziewięć osób (radny Kapustka opuścił klub w trakcie kadencji), teraz stracił połowę radnych. Lewica oraz Prawo do Miasta uzyskały w 2018 roku po dwa mandaty. Teraz radni Prawa do Miasta startowali z listy Nowej Lewicy. Zdobyli 3 mandaty. Radnym nie został m.in. Paweł Sowa, który od lat walczył m.in. z absurdami na dworcu kolejowym w Poznaniu.

Z radą miasta po 26 latach żegna się Lidia Dudziak, po której interwencji w 2014 roku rozdzielono dwa kopulujące osły z poznańskiego zoo.

Osły kopulowały na oczach dzieci. To oburzyło matki 24.09|W kalendarzu jesień, ale zwierzęta z poznanskiego zoo wciąż czują wiosnę. Para osłów za nic mając sobie spojrzenia zwiedzających kopulowała na swoim wybiegu. Oburzone matki interweniowały u radnej z PiS-u Lidii Dudziak. W końcu zwierzęta zostały rozdzielone TVN24 Poznań

Do rady nie dostał się Bartłomiej Stroiński z Nowej Lewicy, który nie przekonał wyborców pląsaniem przed rzeczami, które nie działają w Poznaniu.

Spośród kandydatów na prezydenta Poznania mandaty zdobyli Jacek Jaśkowiak (KO), Zbigniew Czerwiński (Zjednoczona Prawica) oraz Przemysław Plewiński (Trzecia Droga). Niewiele zabrakło Beacie Urbańskiej (Nowa Lewica) - 37 głosów zdecydowało o tym, że czwarty mandat w okręgu przypadł Koalicji obywatelskiej, a konkretniej radnej Monice Danelskiej.

Do rady miasta wracają Tomasz Lewandowski, wieloletni lider poznańskiej Lewicy oraz Tomasz Wierzbicki, który dostał się do rady z list KO (w latach 2014-2018 był jedyny radnym Prawa do Miasta).

Po raz pierwszy w radzie miasta zasiądą Andrzej Prendtke, Katarzyna Pampuch, Magdalena Antolczyk, Zuzanna Bartel i Marcin Ruta (KO) oraz Przemysław Plewiński i Adam Szabelski (Trzecia Droga).

Weteran czeka na wyniki drugiej tury

Jeśli prezydentem Poznania zostanie Jacek Jaśkowiak do rady miasta wejdzie jej weteran - Wojciech Kręglewski, radny od 1990 roku.

W przypadku zwycięstwa 21 kwietnia Zbigniewa Czerwińskiego, jego mandat przejmie debiutantka Natalia Janikowska.

Gdyby zastępcą prezydenta Poznania pozostał Mariusz Wiśniewski, jego miejsce w radzie zajmie debiutantka Justyna Kuberka.

Autorka/Autor:FC

Źródło: tvn24.pl, PAP