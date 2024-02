Wybuch w Śremie. Ciężko poparzony mężczyzna w szpitalu

- Na miejsce zostało zadysponowanych siedem zastępów straży pożarnej, okazało się, że w wyniku wybuchu dwie osoby są poszkodowane. Jeden mężczyzna ma poparzone 90 proc. ciała i drogi oddechowe, został przekazany pogotowiu LPR, który przewiózł tę osobę do szpitala. Druga osoba nie potrzebowała hospitalizacji, to mężczyzna z sąsiedniego mieszkania, który uskarżał się na problemy z oddychaniem - przekazuje aspirant sztabowy Dariusz Rogasik, zastępca prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Na miejscu pracują kryminalni i policjanci prewencji, któryz badają okoliczności i przyczyny zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku eksplozji doszło do pożaru w mieszkaniu, w którym przebywała jedna osoba, 30-letni mężczyzna wynajmujący to mieszkanie. To ten mężczyzna, obywatel Ukrainy, z obrażeniami ciała został przetransportowany przez załogę LPR do szpitala - informuje podinspektor Ewa Kasińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Śremie.