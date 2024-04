W Poznaniu bez sensacji. Zdecydowana przewaga Jaśkowiaka

Pytany o niską frekwencję, stwierdził, że ta jest "i tak wyższa niż na przykład w 2014 roku". To właśnie wtedy Jaśkowiak po raz pierwszy wygrał wybory i został prezydentem Poznania. - Mam wrażenie, że wracamy do tej normalności, która była kiedyś. Oczywiście chciałbym, żeby więcej osób uczestniczyło w głosowaniu, ale my się nie możemy kierować tym wyjątkowym głosowaniem, które miało miejsce 15 października - podkreślił.