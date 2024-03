Ryszard Grobelny był prezydentem Poznania przez 16 lat - od 1998 roku do 2014 roku. Po porażce w wyborach o fotel prezydenta Poznania z Jackiem Jaśkowiakiem, do 2018 roku zasiadał w sejmiku województwa.

Sześć lat temu startował do rady miasta z komitetu Dobro Miasta Jarosława Pucka, jego byłego urzędnika. Bezskutecznie. Był liderem listy na Starym Mieście, osiągnął tam piąty wynik. Choć z okręgu o rady dostało się sześciu kandydatów, to za sprawą lepszego wyniku całej listy, jego kosztem do rady miasta weszli Andrzej Rataj (KO) i Sara Szynkowska vel Sęk (PiS). Mimo przekroczenia 5-procentowego progu wyborczego w całym mieście, KWW Dobro Miasta nie wprowadziło do rady ani jednego przedstawiciela.