Miał powalczyć z Jaśkowiakiem, jest dopiero trzeci. "Już wiemy, kto wygra"

"Kandydat PiS-u w Poznaniu nie wygra"

Klęska także w radzie miasta

Plewiński liczył, że choć nie wejdzie do drugiej tury, to zdobędzie mandat radnego, a Trzecia Droga będzie mieć w radzie silną reprezentację. - Liczę, że dzięki naszemu wynikowi - bo liczę, że nasz wynik do rady miasta będzie również bardzo dobry - wprowadzimy swoich radnych i już nie będzie jednej grupy, która będzie głosować za Jackiem Jaśkowiakiem, tylko wreszcie dojdzie do jakiejś dyskusji i tak naprawdę kontroli, pilnowania Jacka Jaśkowiaka - mówił.