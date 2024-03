Znamy listy kandydatów do rady Poznania w wyborach samorządowych 2024. Zabraknie na nich radnego, który martwił się o orientację seksualną słonia. Radnym może zostać za to kandydat, który w swoim spocie tańczy przy tym "co nie działa w Poznaniu".

Wybory samorządowe w Poznaniu 2024. Kandydaci na radnych

"Zacząłem tańczyć przy rzeczach, które nie działają w Poznaniu…" - napisał Bartłomiej Stroiński, kandydat na radnego z listy Lewicy. Na nagraniu można zobaczyć niedziałające w mieście windy, schody ruchome, tablice informacyjne na przystankach tramwajowych czy zamkniętą halę widowiskowo-sportową Arena. Przed każdym z tych obiektów pląsa kandydat na radnego.

Film obejrzało już ponad 370 tysięcy osób i doczekał się ponad pół tysiąca komentarzy. Jeden z nich zamieścił radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Rosenkiewicz. "Nogi Ci odpadną po tygodniu" - napisał.

To póki co najweselszy akcent kampanii samorządowej w Poznaniu.

Kandydat Lewicy tańczy w spocie przy tym "co nie działa w Poznaniu" 01.03. TVN24

Lewica swoich kandydatów przedstawiła w piątek. Jedną z "jedynek" jest właśnie Stroiński. W dwóch innych okręgach listy otwierają społecznicy, którzy cztery lata temu dostali się do rady z list Prawa do Miasta - Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa. Pozostałe "jedynki" przypadły kandydatce Lewicy na prezydenta Poznania Beacie Urbańskiej, byłemu liderowi Lewicy w mieście Tomaszowi Lewandowskiemu oraz radnej Halinie Owsiannej.

Z dalszych miejsc kandydują m.in. aktywistka Katarzyna Wągrowska znana z bloga "Ograniczam się" o "prostym, świadomym życiu bez śmieci", prowadząca poznańską Po-dzielnię czy Kacper Nowicki, założyciel i prezes zarządu Fundacji Varia Posnania, wcześniej przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (z innego okręgu startuje jego babcia Janina Muszyńska).

Tropił orientację seksualną słonia. Nie wystartuje

Na listach Zjednoczonej Prawicy, obok kandydatów Prawa i Sprawiedliwości znajdą się przedstawiciele Konfederacji. Jest na nich m.in. lider w Poznaniu Piotr Tuczyński, o którym głośno było przy okazji konwencji Zbigniewa Czerwińskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania, podczas której powiedział: "Jeżeli prezydent Jaśkowiak wpisuje się w politykę z jesieni 1939 roku, czyli usunięcia Pomnika Wdzięczności, to prezydent Jaśkowiak tym samym się wpisuje w politykę hitlerowską".

Tuczyńskiemu to nie zaszkodziło - otrzymał "jedynkę" w okręgu numer 3. Z tego okręgu przed czterema laty do rady dostał się Michał Grześ.

To znany i pracowity poznański radny, znany jednak szerszej publiczności za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi, pomysłów i zachowania. Zasłynął na cały świat interpelacją na temat życia seksualnego poznańskiego słonia. - Nie po to wydawaliśmy 37 mln zł na największą w Europie słoniarnię, aby mieszkał w niej słoń-gej. Mieliśmy mieć stado słoni, a skoro Ninio woli kolegów od koleżanek, to w jaki sposób spłodzi potomstwo? - mówił radny na posiedzeniu rady miasta 7 kwietnia 2009 r. Po interpelacji radnego Grzesia, Ninio stał się znany na całym świecie jako słoń gej. O poznańskim zwierzęciu mówiły i pisały m.in Sky News, ABC News, "Independent" czy "Daily Telegraph". Zoo zaprzeczyło rewelacjom radnego PiS. Rok później 10-letni Ninio zaczął interesować się samicami. Dojrzałość płciową słonie osiągają w wieku ok. 14 lat.

Sprawa słonia poruszyła Poznań Życie seksualne słonia - to problem, który rozpalił ostatnie posiedzenia poznańskiej rady miasta. Dociekliwy radny PiS Michał Grześ obawia się, że samiec Nino, który ostatnio trafił do poznańskiego Zoo jest gejem i może być z tego powodu agresywny. TVN24

Innym razem proponował, by miejskie szalety nazywano imionami "zasłużonych inaczej". - Na przykład WC imienia Brzetysława, czeskiego księcia, który najechał i spalił Poznań, z tabliczką informującą co to była za szuja. Byłaby to taka nasza zemsta na tych łobuzach - wyjaśniał, dorzucając do kandydatów Otto von Bismarcka czy Józefa Cyrankiewicza.

W czasie pandemii, gdy sesje rady miasta odbywały się online, Grześ uczestniczył w nich... leżąc w łóżku pod kołdrą.

Oburzenia tym nie kryła radna Dorota Bonk-Hammermeister. "Dzień dobry (albo dobry wieczór) z Komisji Oświaty i Wychowania. Pytanie spoza porządku obrad: czy radny Grześ jest dobrze wychowany?" - pytała na swoim Facebooku.

Radny Grześ w łóżku na zdalnej sesji rady miasta Facebook / Dorota Bonk-Hammermeister

Grześ po 30 latach w radzie miasta zrezygnował ze startu w wyborach. - Chciałem zejść ze sceny na własnych nogach, a nie być wyniesionym - powiedział Radiu Poznań.

Poza tym "jedynkami" na listach są Zbigniew Czerwiński, Ewa Jemielity, Przemysław Alexandrowicz, Klaudia Strzelecka i Mateusz Rozmiarek. Drugim miejscem zadowolić musi się wieloletnia radna Lidia Dudziak, po której interwencji rozdzielono dwa kopulujące osły z poznańskiego zoo.

Osły kopulowały na oczach dzieci. To oburzyło matki 24.09|W kalendarzu jesień, ale zwierzęta z poznanskiego zoo wciąż czują wiosnę. Para osłów za nic mając sobie spojrzenia zwiedzających kopulowała na swoim wybiegu. Oburzone matki interweniowały u radnej z PiS-u Lidii Dudziak. W końcu zwierzęta zostały rozdzielone TVN24 Poznań

Na listach PiS nie ma byłego radnego Michała Boruczkowskiego, znanego m.in. z kuriozalnej interpelacji, w której pytał o działania podjęte przez prezydenta Poznania w kwestii grasujących rzekomo w Poznaniu łowców organów, zwrócenia się do wiceprezydent, by "ruszyła tyłek" czy gry wyborczej, w której strzelało się do Nowoczesnej, PO, SLD i Rainbow Jacka.

Bez rewolucji w Koalicji Obywatelskiej

Na listach Koalicji Obywatelskiej nie ma sensacji. Spośród aktualnych radnych zabrakło na nich jedynie Anny Wilczewskiej. Zaskoczeniem może być ostatnie miejsce w jednym z okręgów dla Łukasza Mikuły. Na listach znalazł się też były radny Prawa do Miasta Tomasz Wierzbicki.

"Jedynkami" są prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, jego zastępca Mariusz Wiśniewski oraz radni Małgorzata Dudzic-Biskupska, Grzegorz Ganowicz, Grzegorz Jura i Marek Sternalski.

Trzecia Droga z jedynkami z przeszłością w PiS

Jedną z "jedynek" Trzeciej Drogi został Adam Szabelski, były asystent posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który do 2018 roku zasiadał w radzie zarządu poznańskich struktur tej partii. W innym okręgu listę otwiera radny Łukasz Kapustka, który dostał się do rady z PiS, ale opuścił szeregi tej partii w trakcie kadencji i dołączył do klubu Wspólny Poznań.

W pozostałym okręgach na czele listy znaleźli się Przemysław Plewiński, kandydat komitetu na prezydenta Poznania, Wojciech Wośkowiak, wieloletni radny klubu byłego prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, Dobrosław Rola, który w październiku starał się o mandat posła oraz Piotr Patalas. Z dalszych miejsc próbować będą się dostać Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz, kiedyś jedyny reprezentant Ligi Polskich Rodzin w radzie miasta czy Paweł Norbert Strzelecki, prywatnie mąż radnej PiS Klaudii Strzeleckiej.

Walczą z gemelą i o zieleń

Z list Społecznego Poznania startować będą społecznicy i politycy partii Razem. Jedną z "jedynek" jest Tomasz Hejna, społecznik-fotograf prowadzący m.in. fanpage Gemela Poznańska, gdzie tropi miejsca wstydu i nielegalne reklamy oraz osiedlowy radny na Piątkowie. Z Rataj startuje kandydat komitetu na prezydenta miasta Łukasz Garczewski, osiedlowy radny na Ratajach, walczący o prawa osób z niepełnosprawnościami. Sam zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Kandydaci Społecznego Poznania do rady miasta, w środku Łukasz Garczewski TVN24

W innych okręgach listy otwierają Aneta Mikołajczyk z Koalicji ZaZieleń Poznań, Anna Pieciul, osiedlowy radny z Naramowic Michał Kucharski i osiedlowy radny z Grunwaldu Włodzimierz Nowak ze stowarzyszenia Urbanator, związany przed laty ze stowarzyszeniem My-Poznaniacy.

Autorka/Autor:FC/PKoz

Źródło: tvn24.pl