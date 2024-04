Wybory samorządowe 2024. Jacek Jaśkowiak wygrywa w Poznaniu

Jacek Jaśkowiak w polityce działa od 2010 roku. Wtedy jako kandydat niezależny, popierany przez stowarzyszenie My-Poznaniacy, wystartował w wyborach na prezydenta Poznania, bez powodzenia. Do Platformy Obywatelskiej wstąpił trzy lata później.

Wybory samorządowe 2024. W drugiej turze kandydat PiS

Uczestniczył w strajku w Collegium Novum UAM w Poznaniu. Był redaktorem podziemnej prasy solidarnościowej. Od końca kwietnia do 11 sierpnia 1982 roku był internowany.

- Chcemy, żeby Poznań był najlepszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o życie, o sprawność gospodarczą, a tak niestety się nie dzieje. Czas na zmianę – zachęca do swojej kandydatury Czerwiński. - Poznań traci pozycję lidera. W latach 90. w momencie rozpoczynania transformacji było wiadomo, że jest Warszawa i drugim ośrodkiem o ogromnej dynamice gospodarczej było miasto Poznań. W tej chwili zaczynamy przegrywać konkurencję z Krakowem, zaczynamy przegrywać konkurencję z Wrocławiem i to jest sytuacja niedopuszczalna. Stać nas na więcej. Jesteśmy zdenerwowani, zdegustowani tym, co się dzieje – podkreślał.