Weszli do drugiej tury, oddają ją walkowerem

Mija 14 lat od tej tragedii, a my wciąż się kłócimy, czy to była katastrofa, czy to był zamach - powiedział w TVN24 Piotr Świerczek autor reportażu "Siła śledztwa" o katastrofie smoleńskiej. Jak stwierdził, "odpowiedzialnym za tę narodową kłótnię, za tę dewastację społeczeństwa, w dużej mierze jest Antoni Macierewicz". - Wszyscy kłamią, tylko Antoni Macierewicz mówi prawdę, bo mówi o wybuchach. To jest narracja, która, mam wrażenie, wciąż będzie obecna po prawej stronie sceny politycznej - powiedział dziennikarz "Czarno na Białym".