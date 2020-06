W dwóch gminach zagłosują korespondencyjnie. Wójt Baranowa: martwię się, że możemy nie zdążyć

Mieszkańcy dwóch gmin w Polsce: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) będą głosować wyłącznie korespondencyjnie. W pierwszej z gmin znajduje się fabryka mebli, w której wykryto ognisko koronawirusa. Druga to gmina górnicza, na której terenie jednak nie ma żadnej z kopalń, w których wykryto najwięcej zachorowań. - Każdy się zastanawia, czemu akurat Marklowice - dziwi się miejscowy radny.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Głosowanie będzie możliwe w godzinach od 7 do 21. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną - w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

W dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej, z wyjątkiem dotyczącym jednego obwodu głosowania. Tak zdecydowała w piątek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza po rekomendacjach przekazanych jej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Tak zwany wskaźnik zapadalności na COVID-19 w tych gminach przekracza 100 na 10 000 mieszkańców.

Szumowski: wybraliśmy te powiaty, które miały najwyższe wskaźniki

Mieszkańcy zaskoczeni

W gminie Marklowice odnotowano do 19 czerwca łącznie 77 przypadków potwierdzonych zakażeń koronawirusem, jedna osoba jest hospitalizowana, a 15 osób wyzdrowiało. Jedna osoba zmarła. W tej gminie uprawnionych do głosowania jest 4268 osób.

Mieszkańcy Marklowic nie kryją zdziwienia decyzją PKW. - Są gminy, gdzie było więcej zachorowań - dziwi się jedna z kobiet. W sąsiednim Jastrzębiu-Zdroju, gdzie mieszka 88 tysięcy osób, zakażonych jest ponad 1000 osób. Podobnie jest w kilku innych mniejszych gminach.

- Każdy się zastanawia, czemu akurat Marklowice. To gmina górnicza, ale inne ościenne gminy górnicze mają nawet gorsze statystyki - dziwi się Tomasz Kubala, radny Marklowic.

- Wytłumaczyliśmy sobie to w ten sposób, że nasza gmina ma najmniejszą liczbę wyborców i najłatwiej będzie to przeprowadzić, bo gdyby padło na przykład na Jastrzębie-Zdrój, to nie udałoby się tego przeprowadzić - mówi Benedykt Kołodziejczyk, pełnomocnik wyborczy gminy Marklowice.

Jak mówi, organizacja takich wyborów to będzie dla nich duże wyzwanie. - To jest eksperyment na bardzo małym organizmie (...) Będziemy mieli dużo roboty. Jestem pełen obaw, że będzie zaangażowane mniej osób w wyborach, niż gdyby odbyło się to tradycyjnie - podkreśla Kołodziejczyk.

Ognisko w fabryce

Jeszcze trudniejsze zadanie przed gminą Baranów w powiecie kępińskim. Do 19 czerwca w całym powiecie odnotowano 443 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. 164 osoby wyzdrowiały. W gminie uprawnionych do głosowania jest 6242 osoby, czyli blisko o połowę więcej niż w Marklowicach.

To właśnie w tej gminie znajduje się fabryka mebli w Jankowych, w której wykryto ognisko epidemii. Zakażonych jest w sumie 153 pracowników fabryki i członkowie ich rodzin - nie tylko z powiatu kępińskiego, ale i sąsiednich na terenie Wielkopolski oraz z województw łódzkiego i dolnośląskiego.

- Jestem ogromnie zaskoczona i uważam, że nasza gmina nie powinna znaleźć się w tej rekomendacji. Mamy pół procenta zarażonych, czyli 40 mieszkańców na osiem tysięcy, z czego większość Ukraińców - dziwi się Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt gminy Baranów.

A - jak wiadomo - obcokrajowcy w wyborach nie uczestniczą.

Jak podkreśla, chorych faktycznie było więcej, ale większość już wyzdrowiała. - Korespondencyjne wybory miały być ogłaszane wtedy, kiedy dochodzi do nagłego i znacznego pogorszenia stanu epidemicznego. U nas tego nie ma. Nie rozumiem tej decyzji - mówi.

Nie kryje ona obaw przed wyborami korespondencyjnymi. - Martwię się, że możemy nie zdążyć, nie dostaliśmy jeszcze wszystkich wytycznych. Wiemy, co zrobić, ale pozostaje wiele pytań - mówi Bogumiła Lewandowska-Siwek.

Jak dodaje, ich problemem może być czas, a właściwie jego brak, na przygotowanie pakietów wyborczych. - Dowiedzieliśmy się w piątek wieczorem. W sobotę i niedzielę nic nie zrobimy. Pakiety będziemy musieli przygotować od poniedziałku do piątku. Do przygotowania będzie pewnie około trzy tysiące pakietów. A w piątek 30 pakietów wyborczych robiliśmy pół dnia - mówi wójt Baranowa.

Zgłoszenia do środy

Mieszkańcy, którzy są ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie wspomnianych gmin, mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego do 24 czerwca, czyli do środy.

Mieszkańcy gmin Baranów i Marklowice mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do 26 czerwca w urzędzie gminy, w której są ujęci w spisie wyborców. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną.

Minister zdrowia zarekomendował gminy, gdzie przeprowadzone mają być wybory wyłącznie korespondencyjne: Baranów i Marklowice Google Maps

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

