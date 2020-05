Samorządowcy o wyborczym chaosie. "To jest jakaś schizofrenia"

Głosowania w niedzielnych wyborach prezydenckich nie będzie - to już pewne. Niepewne za to jest to, jak w tej sytuacji mają się zachować samorządowcy, którzy do wyborów się przygotowywali i ponieśli już koszty.

Państowowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarządzone na 10 maja głosowanie w wyborach prezydenckich nie może się odbyć. Lokale wyborcze mają być zamknięte, a cisza wyborcza nie obowiązuje. Przyjęta w Sejmie ustawa o wyborach korespondencyjnych czeka jeszcze na podpis prezydenta. A samorządowcy, na których spoczywała część obowiązków związanych z organizacją wyborów zastanawiają się, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Bo, choć wyborów nie będzie, to przygotowania do nich trwały od dawna.

- Dla mnie to jest jakaś schizofrenia. Ja nie jestem w stanie być i nie być w tym samym miejscu, a to mniej więcej tak wygląda - mówi z kolei Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Samorządowcy są zdezorientowani, bo mają coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Nie wiedzą na przykład co z dietami dla członków komisji. Powinni je wypłacić w całości, "zamrozić" do czasu wyborów, czy może wypłacić już jakąś część, za to, że co wyrazili gotowość pracy w wyznaczonym wcześniej terminie wyborów, czyli 10 maja? Ale to niejedyne wątpliwości.