Wybory 2023. W Wielkopolsce kolejne wybory, tym razem lokalne. Prezydent miasta i burmistrz dostali się do Sejmu

Kalisz - okręg nr 36

Konin, Gniezno - okręg nr 37

Mandaty z list Trzeciej Drogi zdobyła "jedynka" Paulina Hennig-Kloska , która dostała się do Sejmu poprzedniej kadencji z list Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Pyrzyk , burmistrz Słupcy. To oznacza, że to wielkopolskie miasto czekają kolejne wybory - mieszkańcy muszą teraz wybierać nowego burmistrza .

Piła - okręg nr 38

Do Sejmu nie dostał się Zbigniew Ajchler, który wcześniej był w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej, a cztery lata temu był na listach KO. Do Sejmu się nie dostał, ale po dwóch latach trafił na Wiejską po tym, jak poseł Killion Munyama złożył mandat gdy objął stanowisko w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Choć Ajchler dostał się z list KO, postanowił dołączyć do koalicji rządzącej. Poseł KO Cezary Tomczyk mówił, że Zbigniew Ajchler był szantażowany, że "jeśli nie dołączy do PiS, to nie będzie leczony na parkinsona". "Wprowadzającym Ajchlera w ten świat był poseł Łukasz Mejza" - dodał. Według Tomczyka, leczenie, które zaproponowano Ajchlerowi jest eksperymentalne, a poseł jest jedną z 10 osób, która mogła z niego skorzystać. Ajchler zarzekał się, że to nieprawda. "Pragnę stanowczo podkreślić, że opisane przez niego (Tomczyka - red.) okoliczności mojego dołączenia do koalicji rządowej są kłamstwem. Sytuacja opisana przez posła Tomczyka nie miała nigdy miejsca, a ja nigdy nie byłem w żaden sposób szantażowany" - napisał w oświadczeniu.