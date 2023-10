"Wieczny przegrany" wreszcie zwycięża. Waldemar Witkowski dostał się do Senatu

Waldemar Witkowski to polityk z doświadczeniem sięgającym jeszcze czasów PRL - w latach 1976–1990 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1992 roku należy do Unii Pracy, od 2006 roku jest przewodniczącym tej partii. W latach 2001-2005 był wicewojewodą wielkopolskim.

Sromotna porażka na starcie

Skoro nie Sejm, to może Senat? W 2005 roku Witkowski kandydował do niego z list Socjaldemokracji Polskiej w Poznaniu. Zdobył 10,67 proc. głosów. Kandydatów było jedenastu, mandat zdobyło dwóch. Witkowski był szósty.

W 2007 roku wystartował w przedterminowych wyborach do Sejmu z listy Lewica i Demokraci w Poznaniu. Dostał drugie miejsce na liście, za Tomaszem Lewandowskim, wtedy młodym działaczem SLD, a przed Krystyną Łybacką. To ta ostatnia zdobyła jedyny mandat z tego okręgu.

Nie pomagała mu nawet "jedynka"

Cztery lata później wydawało się, że juz nic nie odbierze mu mandatu - dostał w Poznaniu "jedynkę" do Sejmu na liście SLD. Ale i tym razem musiał obejść się smakiem. Znów wyprzedziła go Łybacka, a na dodatek drugi mandat zdobył trzeci na liście Marek Niedbała.

W 2018 roku nie znalazł się na listach do Sejmu i Senatu. Za to wystartował do Parlamentu Europejskiego - otwierał listę Lewicy Razem. Tyle, że wbrew nazwie lewica wcale razem nie była - SLD wystartowało w ramach Koalicji Europejskiej z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym, .Nowoczesną i Zielonymi. A Witkowski znalazł się na wspólnej liście partii Razem, Unii Pracy i RSS. Tym razem nikt go nie wyprzedził, ale komitet nie przekroczył progu wyborczego.