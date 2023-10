Gdzie głosować w Poznaniu? Znajdź swój lokal wyborczy

Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku odbędą się w niedzielę, 15 października. Tego samego dnia odbędzie się referendum. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. Udając się do lokalu pamiętajmy, żeby wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty. Podczas wizyty w komisji wyborczej otrzymamy trzy karty do głosowania: listę kandydatów do Sejmu, listę kandydatów do Senatu oraz listę tematów referendum.