Z domu Wielkiego Brata do Senatu. Manuela Michalak wystartowała w wyborach

Zerowy PIT, posiłki w szkołach i darmowa komunikacja

W pierwszej edycji "Big Brothera" Michalak nie zwyciężyła, ale zaskarbiła sobie sympatię widzów. Dzięki temu mogła rozpocząć karierę aktorską (zagrała w filmach Jerzego Gruzy "Gulczas, a jak myślisz" i "Yyyreek! Kosmiczna nominacja"), telewizyjną (prowadziła program "Maraton uśmiechu") i polityczną. Wstąpiła do Unii Wolności, centrowej partii Tadeusza Mazowieckiego i Donalda Tuska , dziś działającej pod nazwą Unia Europejskich Demokratów. Jak podkreśla w rozmowie z "Faktem" od lat działa też w Radzie Gospodarczej Miasta Lubonia.

— Przede wszystkim chcę końca wojny między Polakami, bo dzielimy się, zamiast jednoczyć. Mocno leży mi też na sercu sprawa małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza rzemieślników. Widzę, jak małe punkty usługowe znikają w błyskawicznym tempie. Postulaty Bezpartyjnych Samorządowców, które mogą pomóc w tej sytuacji, to m.in. zerowy PIT dla wszystkich obywateli. Jestem też za bezpłatną komunikacją regionalną. Kolejny ważny dla mnie postulat to darmowe posiłki dla uczniów, to bardzo ważna sprawa, bo z powodu niskich zarobków rodziców dzieci mają okazję dobrze zjeść tylko w szkołach – wylicza Michalak, cytowana przez "Fakt".