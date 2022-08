Wskoczył do wody po wiosło, nie był w stanie wrócić. Na pontonie została jego żona i dzieci

Krzyczącą kobietę usłyszeli na plaży świadkowie. Jak się okazało, razem z dziećmi utknęła ona na pontonie na środku jeziora. Jej mąż wcześniej wskoczył do wody po wiosło, które im wypadło. Stracił jednak siły i nie był w stanie wrócić. Z pomocą rodzinie ruszyło dwóch mężczyzn, plażowicze natomiast wezwali służby.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek na jeziorze Goszcza w powiecie świebodzińskim (Lubuskie). Służby około godziny 17.30 dostały zgłoszenie o topiącym się tam dziecku. Jak się później okazało, w wodzie był 56-letni mężczyzna. Dzieci razem z mamą były na pontonie, na środku jeziora. To wołanie kobiety usłyszeli plażowicze i wezwali pomoc.

- Zauważyli oni na pontonie bardzo zdenerwowanych kobietę z trójką dzieci, którzy krzykiem wzywali pomocy. Z relacji zrozumieli, że to dziecko znalazło się w wodzie. Okazało się jednak, że pomocy potrzebuje rodzina: Mężczyzna 56-latek, który poszedł popływać na pontonie z żoną oraz trójką dzieci, w wieku 10, 8 i 3 lat - mówi aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Jak ustalili policjanci, w trakcie pływania odkręciło się wiosło. Mężczyzna nie mógł go wyciągnąć z pontonu, więc wskoczył do wody. Jako jedyny z rodziny nie miał kapoka ani kamizelki ratunkowej.

Z pomocą ruszyli świadkowie

- Kiedy dotarł do wiosła, nie mógł powrócić do oddalającego się pontonu. Zaczął tracić siły, popłynął w pobliże brzegu i kładki, ale nie mógł na nią wejść. Chwycił się wystającego z wody pala, służącego do cumowania łódek. Z powodu utraty sił nie mógł się samodzielnie wydostać - opisuje Ruciński.

Z pomocą ruszyło dwóch mężczyzn. Pierwszy, pan Andrzej Stefanowicz, mieszkaniec miejscowości Lubrza, wskoczył do wody. Widział wyczerpanego mężczyznę i bał się, że może on z powodu szoku wciągnąć go do wody, dlatego najpierw podpłynął po kobietę z dziećmi i odholował ich do brzegu.

- Następnie wykorzystał ich ponton i wraz z obywatelem Szwajcarii, który przyjechał tam na wczasy, popłynęli po wycieńczonego mężczyznę. W tym momencie dołączyli do nich kolejni dwaj turyści, którzy pomogli wejść mężczyźnie na brzeg - dodał oficer prasowy.

Ponton, na którym płynęła rodzina KPP Świebodzin

Nie ma jednej ręki, ruszył na ratunek. "Postawa Pana Andrzeja zasługuje na szczególne wyróżnienie"

Kiedy na miejsce przyjechały służby, rodzina była już bezpieczna na brzegu.

- Na uwagę zasługuje fakt, że mężczyzna, który pomógł rodzinie, jest niepełnosprawny, nie ma jednej ręki. W rozmowie powiedział, że decyzję o ratowaniu podjął natychmiastowo, ale świadomie. Kiedyś był w sytuacji, gdy potrzebował pomocy i czekał na nią blisko pół godziny. To wtedy stracił rękę - mówi Ruciński. - Postawa Pana Andrzeja zasługuje na szczególne wyróżnienie - dodaje.

56-latek, którego uratowali świadkowie nie miał kapoka ani kamizelki ratunkowej, dlatego policjanci ukarali go mandatem w wysokości 100 złotych. Nikt z rodziny nie potrzebował pomocy medycznej.

Rodzinie pomógł pan Andrzej Stefanowicz KPP Świebodzin

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

O odpowiednym zachowaniu nad wodą co roku przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty w tej sprawie publikuje między innymi w mediach społecznościowych.

Podstawowe zasady, o których pisze RCB to między innymi:

- Pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. - Powstrzymaj się od wchodzenia do wody po alkoholu. - Nie wbiegaj rozgrzany do wody.

Bądź bezpieczny nad wodą - komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

