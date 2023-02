Uciekał, bo nie chciał trafić do więzienia. Drogę zablokował mu kierowca ciężarówki

Lubuska policja opublikowała wideo z pościgu za 21-letnim kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna był poszukiwany i miał do odbycia karę blisko roku więzienia. Udało się go bezpiecznie zatrzymać, dzięki kierowcy ciężarówki jadącej z naprzeciwka, który przyblokował pędzące bmw.

Kierowca ciężarówki przyblokował bmw

- Patrol zabezpieczył tył pojazdu, aby uniknąć ucieczki w drugą stronę. Po chwili kierowca, by już w rękach mundurowych. Tak jak typowali policjanci, był to 21-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa, poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 11 miesięcy. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd którym się poruszał nie miał badań technicznych - wylicza Dąbska.