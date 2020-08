Biorąc łyk napoju, nie zauważyła osy, która użądliła ją w gardło. W drodze do szpitala liczyła się każda minuta

Tak pędził autem w kierunku Wschowy, że nie umknęło to uwadze policjantów. Okazało się, że mężczyzna wiezie do szpitala kobietę, którą użądliła w gardło osa.

Kierowca posłusznie się zatrzymał, a interwencję funkcjonariuszy nagrał wideorejestrator umieszczony w radiowozie. Na filmiku widać, jak policjanci najpierw podchodzą do kierowcy, by go wylegitymować, ale już po chwili biegną z powrotem do radiowozu i ruszają.