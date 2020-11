Ciężarówka wjechała w market. Sklep trzeba było zamknąć

We Wschowie ciężarówka wypadła z drogi, przejechała przez chodnik i uderzyła w budynek, w którym mieści się sklep Netto. Nic nikomu się nie stało.

Do zdarzenia doszło przed godziną 12 na ulicy Moniuszki we Wschowie (Lubuskie). - Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący pojazdem 33-letni mieszkaniec powiatu konińskiego nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w budynek marketu - mówi Maja Piwowarska ze wschowskiej policji.