Cztery osoby zmarły po zjedzeniu grzybów. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

W piątek okazało się, że to nie jedyne ofiary grzybów. We Wrześni w jednym z domów zmarli 70-latka i 44-latek. Według policji, wszystkie ofiary mogły zatruć się muchomorami sromotnikowymi z tego samego źródła, sprzedanymi lub wręczonymi im jako grzyby jadalne.

"Nie wybaczę sobie tego"

Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą ustalili dwóch grzybiarzy, którzy mogli rozdać lub sprzedać grzyby trujące jako jadalne. Mężczyźni zbierali je w zeszłą niedzielę. Twierdzili, że wybierali wyłącznie gąski zielone. - To co zebrali rano przekazali znajomym, dwóm siostrom. Poszli tego dnia do lasu ponownie i to co zebrali sprzedali kolejnym znajomym z osiedla, 70-latce i jej synowi - podał Borowiak.