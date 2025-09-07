Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zablokował ruch, bo czekał na pasażerkę. "Choroba naszych dróg"

Kierowca zablokował ruch
Do zdarzenia doszło we Wrześni
Źródło: Stop Cham
Do sieci trafiło nagranie z Wrześni (Wielkopolska), na którym widać kierowcę blokującego ruch w centrum miasta. Zatrzymał się na jezdni i włączył światła awaryjne. Okazało się, że czekał na pasażerkę. - Takie zachowanie należy piętnować - komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nagranie zostało opublikowane na profilu społecznościowym "Stop Cham", gdzie trafiają filmy pokazujące niebezpieczne, nieodpowiedzialne i zwyczajnie niegrzeczne zachowania kierowców. Kierowca czerwonego hyundaia jedzie przez centrum Wrześni i najpierw wyraźnie zwalnia przed skrzyżowaniem ulic Chopina i 3 Maja, na którym trzeba ustąpić pierwszeństwa. Nie jest to jednak związane z tym, że ktoś jedzie drogą nadrzędną. Na filmie widać, że auto zatrzymuje się na środku skrzyżowania, a kierowca włącza światła awaryjne.

- Na tym etapie można by było pomyśleć, że auto po prostu się popsuło. W pechowym miejscu, bo pojazd uniemożliwił jazdę kierowcom na dwóch ulicach w centrum miasta, ale czasami tak bywa - komentuje Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu pokazaliśmy film.

To nie była awaria

Po kilku sekundach okazuje się jednak, że auto nie odmówiło posłuszeństwa. Do stojącego na skrzyżowaniu pojazdu szybkim krokiem podchodzi kobieta trzymająca w rękach pakunek i szybko wsiada do środka. Kierowca wyłącza wtedy światła awaryjne i odjeżdża.

- Mówimy o tamowaniu ruchu na drodze publicznej, za co grozi do 500 złotych mandatu. Abstrahując od kary, takie zachowanie jest po prostu bardzo niegrzeczne. Widoczny na filmie kierowca mógł zatrzymać się na znajdujących się obok miejscach parkingowych. Mógł wzdłuż zaparkowanych aut tak, żeby nie utrudniać jazdy innym. Wybrał jednak najprostszą opcję, za którą powinien zostać ukarany - zaznacza Kuzio.

Za taki rajd dostałby 31 punktów. Gdyby miał prawo jazdy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Za taki rajd dostałby 31 punktów. Gdyby miał prawo jazdy

Lubuskie

Ekspert: wyjątkowo irytująca choroba naszych dróg

Rozmówca tvn24.pl podkreśla, że nie po raz pierwszy spotyka się z tym, że kierowcy po włączeniu świateł awaryjnych są przekonani, że mogą bezkarnie zatrzymać się na drodze.

- To wyjątkowo irytująca choroba naszych dróg. Byłem świadkiem zdarzenia w Szczecinie, kiedy do blokującego auta na "awaryjnych" podjechali policjanci i zapytali, czy kierowca potrzebuje pomocy z uszkodzonym autem. Siedzący za kierownicą mężczyzna odparł, że czeka na kolegę. Niedługo potem dostał mandat - opowiada Kuzio.

Problem z blokowaniem ruchu ekspert dostrzega w wielu sytuacjach - najczęściej dotyczy on kierowców taksówek czekających na klientów i samochodów dostawczych rozładowujących towar.

- Musimy pamiętać, że do zatrzymania ruchu na drodze może dochodzić tylko w wyjątkowych, losowych sytuacjach. Mam nadzieję, że świadomość tego w naszym społeczeństwie będzie rosła - zaznacza.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Udostępnij:
TAGI:
ruch drogowyWrześniaDrogi w PolsceWielkopolska
Czytaj także:
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
WARSZAWA
imageTitle
Święto kobiecej piłki w Niemczech. Rekord pobity o blisko 20 tysięcy
Najnowsze
Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
"Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory". Nawrocki na dożynkach
Polska
Giorgio Armani
Kto przejmie władzę po legendzie mody?
BIZNES
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Pięciolatek na rowerze śmiertelnie potrącony przez autobus. Oświadczenie przewoźnika
Kraków
imageTitle
Dramaturgia godna finału. Brazylijki z brązowymi medalami mistrzostw świata
EUROSPORT
Hyundai Georgia USA
Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Zadecydowano, co dalej
BIZNES
Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito
Japoński książę osiągnął pełnoletność. W tle debata o sukcesję
Świat
imageTitle
Wyzwanie Lewandowskiego. Do trzech razy sztuka?
EUROSPORT
burza shutterstock_2473381385
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Konfa Nawrockiego po spotkaniu z prezydentem Trumpem
"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem
Polska
imageTitle
Polska w ćwierćfinale EuroBasketu. Koszykarze odwrócili losy meczu w Rydze
EUROSPORT
epa12359088
Polska - Bośnia i Hercegowina w 1/8 finału ME (zapis relacji)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii
METEO
"Prawdziwy prąd" z węgla vs "podróbka" z wiatru? Nie ma takiego podziału
FAŁSZZ wiatru jest "gorszy prąd"? Od czego zależy energia w gniazdku
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_1503749186
Gigant pozwany. Oskarżenie o kradzież treści
BIZNES
imageTitle
Powrót na ring i srogie lanie. Adamek kończy karierę
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie. Tusk wzywa do "mocnej reakcji"
Świat
Rozbój w centrum Gdańska. Policja zatrzymała cztery osoby
Razem pili, później zaatakowali. W ruch poszedł gaz pieprzowy i scyzoryk
Trójmiasto
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Zgłosiła zaginięcie partnera. Odnalazł się w sklepie, podczas kradzieży
Lublin
imageTitle
Polacy wracają do Kotła Czarownic. Ten stadion przynosił im szczęście
EUROSPORT
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
WARSZAWA
Lej kondensacyjny w Kołobrzegu
Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem
METEO
pap_20250530_2OJ
Przeprowadzka życia. Dzięki niej Musk może zarobić bilion dolarów
BIZNES
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Obiekt latający spadł na pole. Prokuratura o "jednej z wersji"
Polska
Wpis aktywistki Pussy Riot o zatrzymaniu Ajsoltan Nijazowej w Polsce
Aktywistka Pussy Riot zatrzymana w Polsce
Białystok
Premier Japonii Shigeru Ishiba
Premier Japonii podał się do dymisji
Świat
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
WARSZAWA
imageTitle
W tym biegu nie meta jest celem. Wspieraj potrzebujących z Fundacją TVN
Najnowsze
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Księżyca. Komu dopisze pogoda
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica