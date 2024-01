Ruszył proces byłego proboszcza oskarżonego o wykorzystanie małoletniego

Przed Sądem Rejonowym we Wrześni rozpoczął się w środę proces byłego proboszcza jednej z parafii w Kostrzynie (woj. wielkopolskie), oskarżonego o seksualne wykorzystanie małoletniego chłopca. Sprawa toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Księdzu grozi do 12 lat więzienia.

Prowadząca sprawę asesor sądowy Agata Kwiatkowska-Dobiecka poinformowała w środę w sądzie przedstawicieli mediów, że biorąc pod uwagę charakter sprawy i dobro pokrzywdzonego, sąd rozważa z urzędu wyłączenie jawności rozprawy w całości. Do tego stanowiska przychylił się zarówno prokurator, jak i oskarżycielka posiłkowa - matka pokrzywdzonego, a także obrońcy oskarżonego i on sam. Jawność rozprawy została wyłączona w całości.

"Prokuraturę zawiadomiłem na drugi dzień"

Jednym ze świadków, których sąd zamierza przesłuchać w środę na rozprawie, jest delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży działający przy metropolicie poznańskim ks. kan. dr Benedykt Glinkowski. Przed wejściem na salę rozpraw ks. Glinkowski - nie informując o szczegółach sprawy - powiedział mediom jedynie, że zgłosił sprawę do prokuratury niezwłocznie po tym, jak uzyskał informację o zdarzeniu. - Takie są zasady; każdy, kto otrzyma taką informację, jest zobowiązany złożyć doniesienie do prokuratury. Ja dosłownie na drugi dzień po otrzymaniu takiej informacji to zrobiłem. A poza tym, było prowadzone dochodzenie wstępne, jeżeli chodzi o kwestie kościelne, co też ja robiłem (…) sprawa została przekazana do Rzymu - zaznaczył.