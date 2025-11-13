Logo strona główna
Uderzali 45-latka kostka brukową, kopali i bili po twarzy. Zarzuty po pobiciu we Wrześni

Policja zatrzymała i postawiła zarzuty czterem uczestnikom brutalnego pobicia we Wrześni (Wielkopolska). Poszkodowany 45-latek trafił do szpitala z licznymi złamaniami i krwiakami.

Do pobicia doszło 27 października po godzinie 18 na ulicy Czerniejewskiej we Wrześni. - Do dyżurnego wrzesińskiej komendy wpłynęło zgłoszenie z numeru alarmowego o bójce pięciu osób - wyjaśnia aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Według osoby zgłaszającej, w trakcie zdarzenia napastnicy używali cegieł i kijów. - Opis tej sytuacji nie był wcale przesadzony - podkreśla Wojciński.

Na miejscu policjanci zastali ciężko pobitego 45-latka. Mężczyzna miał na twarzy liczne obrażenia. Na miejsce wezwano karetkę. Po badaniach okazało się, że mieszkaniec Wrześni ma złamania, złamania z przemieszczeniem i liczne krwiaki. - Takie obrażenia były wynikiem potraktowania go przez kwartet napastników między innymi kostką brukową oraz wspólnym kopaniem i ciągłym uderzaniem po twarzy - tłumaczy Wojciński. Lekarze określili jego obrażenia jako średni uszczerbek na zdrowiu.

Nie przyznają się do winy

Policjanci ustalili, jak wyglądał przebieg zdarzenia i zabezpieczyli materiały dowodowe. 29 października zatrzymali pierwszych dwóch uczestników tego pobicia. Pozostali dwaj mężczyźni sami 5 listopada stawili się w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni.

To mężczyźni w wieku 22, 28, 30 i 33 lat. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału we wspólnym pobiciu z niebezpiecznym narzędziem 45-latka, w wyniku którego doznał on średniego uszczerbku na zdrowie. - Mężczyźni zgodnie nie przyznali się do postawionego zarzutu. Złożyli swoje wyjaśnienia - przekazał Wojciński.

Jak dodał, między mężczyznami a poszkodowanym doszło do nieporozumienia, którego "nie udało im się rozwiązać słownie".

Teraz ich sprawą zajmie sąd.

Autorka/Autor: FC/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Września

Wielkopolska Września Policja Prokuratura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica