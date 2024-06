czytaj dalej

Sir Ian McKellen, który zdobył sławę na całym świecie dzięki roli Gandalfa we "Władcy Pierścieni", spadł ze sceny podczas swojego występu w teatrze. Sztuka została przerwana, a aktora przewieziono do szpitala. Lekarze zapewniają jednak o "szybkim powrocie do pełnej sprawności".