Wypadek na placu zabaw. Po 14-latka przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Na placu zabaw we Wronkach (woj. wielkopolskie) lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycy przylecieli po 14-latka, który według wstępnych ustaleń, miał spaść z wysokości.

Policjanci z Szamotuł badają okoliczności wypadku, do którego doszło na placu zabaw w pobliżu Parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach (woj. wielkopolskie). Miało to miejsce w czwartek. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 19.