70-letnia kobieta zginęła w pożarze mieszkania

W procedurze wydawania wiz dla pracowników z zagranicy mieli być pomijani konsulowie, a decyzja miała należeć do wojewodów - wynika z treści pisma podpisanego przez wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ. - Wojewodowie nie mają do tego instrumentów. Jeżeli okaże się, że służby nie kontrolowały tych ludzi, to jest bardzo niebezpieczne - komentuje poseł Marek Biernacki, który zapowiedział, że poruszy tę kwestię na czwartkowym posiedzeniu komisji do spraw służb specjalnych.