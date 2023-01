Kosmiczne aukcje WOŚP. Można strzelić laserem w satelitę i zwiedzić centrum astronautów

Na zwycięzce czeka "kosmiczna noc"

Pomiary te umożliwiają zmierzenie odległości obiektów, które krążą setki czy nawet tysiące kilometrów od nas. - Jest to fajna nauka, ale myślę, że też fajna zabawa. Dlatego zachęcam do udziału w tej aukcji - podkreśla dr Lejba.

Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu pod Poznaniem to jedyna placówka naukowa w Polsce, która prowadzi regularne pomiary laserowe satelitów oraz śmieci kosmicznych. Wyniki takich pomiarów wykorzystywane są m. in. do wyznaczania orbit różnych satelitów oraz obiektów typu śmieć kosmiczny, pozycji i prędkości stacji naziemnych, współczynników pola grawitacyjnego Ziemi i ich zmian w czasie, czy wyznaczania parametrów ruchu obrotowego Ziemi. Obserwacje laserowe CBK PAN są na bieżąco wykorzystywane do budowy krajowego oraz europejskiego programu związanego z monitoringiem satelitów i ich ochroną oraz śledzeniem śmieci kosmicznych.