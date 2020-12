WOŚP przekazała respirator do kaliskiego szpitala

- Oddział ratunkowy szpitala w Kaliszu miał szczęście otrzymać od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy respirator Trilogy Evo. Jest to bardzo dobry sprzęt, który służy zarówno do wspomagania oddechu u osób dorosłych jak i u dzieci, które ważą co najmniej 2,5 kilograma - mówi dr n. med. Artur Tarasiewicz, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor oddziału ratunkowego w kaliskim szpitalu.

- Mając odpowiedni respirator, potrafimy tak sterować parametrami oddechowymi, że pacjenta tym leczymy. To oznacza, że pomagamy mu nie tylko podając tlen, ale też generując odpowiednie ciśnienie końcowowydechowe. Sprzęt, którzy otrzymaliśmy, właśnie nam to umożliwia - dodaje Tarasiewicz.

Jak mówią kaliscy lekarze, takiej klasy sprzęt na pewno pomoże pacjentom, również pacjentom chorym na COVID-19, u których może dochodzić do niewydolności oddechowej. - W przebiegu COVID-19 najważniejsza jest możliwość korzystania z wielu parametrów tego respiratora. Tutaj mamy możliwość ustawiania właściwie każdego parametru oddechowego, który chcemy zmienić, poprawić, czy wykorzystać do leczenia pacjenta. Co konkretnie? Na przykład możemy zmieniać liczbę oddechów, objętości oddechowej, częstość wdechu do wydechu. Naprawdę tych parametrów jest bardzo bardzo dużo. One są wysokospecjalistyczne i one nam dają możliwość naprawdę dobrej pracy z pacjentem - tłumaczy Tarasiewicz.