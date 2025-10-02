Wolsztyn Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Tuż po północy dyżurny policji w Wolsztynie (Wielkopolska) otrzymał zgłoszenie od dyspozytora ratowników. Wynikało z niego, że pewna kobieta od dłuższego czasu nie może się skontaktować ze swoją koleżanką. - Jak relacjonowała, 25-latka pojechała do hotelu w Wolsztynie, by spotkać się ze swoim 28-letnim chłopakiem. Brak kontaktu ją zaniepokoił, policjanci pojechali na miejsce - powiedział nam aspirant sztabowy Maciej Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

W hotelowym pokoju zastali tragiczny widok. - 25-latka już nie żyła. W pomieszczeniu znajdował się również ranny 28-latek. Został przetransportowany do szpitala. Około godziny 3 zmarł - przekazał policjant.

Na miejscu zdarzenia wciąż pracują śledczy oraz biegli. Zabezpieczane są wszystkie ślady, które mogą pomóc wyjaśnić, co wydarzyło się w tym pokoju. - Na miejscu pracuje prokurator i technicy z biegłym medykiem sądowym. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - skomentował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wiadomo, że udało się już potwierdzić, że mężczyzna z hotelowego pokoju to rzeczywiście partner 25-latki. Pochodził z Warszawy. Nie był karany, ale jako młody chłopak był notowany za udział w bójkach.

O zdarzeniu pierwsze poinformowało Radio Poznań.