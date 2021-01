Psy zaatakowały Bartka, gdy schodził z boiska

Bartek schodził z boiska do szatni, wtedy zaatakowały go dwa agresywne psy. Po kilku tygodniach od tego zdarzenia policja zakończyła swoje postępowanie i nie dopatrzyła się przestępstwa. Właścicielowi zwierząt może grozić grzywna za wykroczenie.

Pod koniec listopada ubiegłego roku dwa agresywne owczarki niemieckie zaatakowały 11-latka na boisku w Mochach (woj. wielkopolskie). Do zdarzenia doszło, gdy Bartek wraz z kolegami kończył trening i schodził do szatni.

- Trener podziękował zawodnikom, a ci ruszyli do szatni po swoje rzeczy. Jedną z pierwszych osób, które ruszyły do szatni był Bartek i to jego zaatakowały owczarki niemieckie. Ruszyliśmy z Tomkiem i mamą Bartka, żeby odgonić te psy. Trener poprosił, żebym wziął Bartka na ręce i wybiegł z nim poza stadion. Jego stan był wtedy w miarę dobry, potem zaczął mdleć - opowiada TVN24 Łukasz Kupczyk, działacz klubu sportowego w Mochach.