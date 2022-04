Pięcioro medyków z Polski rusza do Zambii. Będą pracować w szpitalu misyjnym

Dwoje chirurgów, anestezjolog, ginekolog i pielęgniarka instrumentariuszka - to skład ekipy wolontariuszy, która wyrusza do szpitala w Zambii. Tam, w misyjnej placówce prowadzonej przez polskie zakonnice, będą przeprowadzać operacje.

Problemy z leczeniem w Zambii

To, z czym najczęściej spotykają się siostry w szpitalu, to wszelkiego rodzaju infekcje, głównie grzybicze, rany, chirurgia, przeciążenia związane z ciężką fizyczną pracą. – Z powodu niedożywienia i diety ubogiej w białko wiele z tych osób ma przepukliny. Również u dzieci najczęstszym problemem jest niedożywienie i choroby z niego wynikające. Mieszkańcy tych terenów spożywają głównie mąkę kukurydzianą z liśćmi. Co prawda trudnią się też rybołówstwem, ale złowione ryby suszą i sprzedają, aby uzyskać jakikolwiek dochód. Rybacy często giną w wyniku pożarcia przez krokodyle. Ci, którym udaje się ujść z życiem, trafiają na leczenie do siostry Góry – opowiada Janiec-Palczewska.