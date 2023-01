W rowie auto po dachowaniu, w środku nie było nikogo. Kierowcą okazał się pijany 17-latek

Policjanci z Krotoszyna (woj. wielkopolskie) wyjaśniali okoliczności wypadku, do którego doszło w nocy na drodze krajowej numer 15 w Wolenicach. Auto - z wyraźnymi śladami dachowania - leżało w rowie, w środku nie było kierowcy ani pasażerów, za to pełno butelek po alkoholu. Okazało się, że kierowcą był 17-latek. Pijany.

Przeszukiwali okolicę. Spotkali pięć osób, które przyznały, że jechały autem

17-latek był pijany. Odpowie przed sądem

To osoby w wieku od 17 do 20 lat. Miały jedynie niegroźne obrażenia ciała. - To cud, że nic się nie stało pasażerom samochodu, który dachował - podkreślił Szczepaniak.