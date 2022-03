Poznańskie szkoły i przedszkola przyjmą dzieci uchodźców z Ukrainy. "Będą dodatkowe bezpłatne lekcje polskiego"

Władze Poznania poinformowały w niedzielę, że dzieci uchodźców z Ukrainy mogą liczyć na opiekę zarówno w tutejszych szkołach, jak i w przedszkolach. Mogą też wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli na nowy rok szkolny. Specjalnie dla dzieci uchodźców od przyszłego tygodnia ruszają w stolicy Wielkopolski zajęcia sportowe.

Poznański magistrat przypomina, że dzieci i młodzież z Ukrainy, w wieku, jaki w Polsce wiąże się z obowiązkiem nauki (7-18 lat), są przyjmowane do publicznych szkół oraz objęte opieką na takich warunkach jak obywatele polscy w ciągu całego roku.

Możliwość uczestnictwa w lekcjach wyrównawczych

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, należy przygotować adres, pod którym się aktualnie mieszka lub przebywa w Poznaniu, a następnie wpisać go w formularzu dostępnym tutaj. Po wpisaniu nazwy ulicy i numeru mieszkania system wygeneruje konkretną szkołę przypisaną do miejsca zamieszkania.